В закладки

Москва, 4 апреля. Известный певец Юрий Лоза прокомментировал скандальное видео с подвыпившим священником. Певец не стал осуждать попа.

«Я думаю, что церковь не может быть насыщена одними ангелоподобными существами. Это допустимо и можно. Однако, если это стало достоянием общественности, то наверняка будут приняты определенные меры. Быть может, его отлучат от сана», — заявил Лоза в беседе с Пятым каналом.

Напомним, что в начале недели в Сети появился ролик, в котором служитель церкви исполняет блатную песню. Видео было опубликовано на странице журналиста Александра Невзорова.

На кадрах человек в рясе поет всем известную блатную песню «Мурка», а посетители ему подпевают.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.