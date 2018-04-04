Путин пока не планирует встречу с главой МИД Северной Кореи — Кремль

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Анкара, 4 апреля. Встреча президента РФ Владимира Путина с министром иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо пока не планируется. Об этом в среду заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Нет пока», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов в Анкаре.

Напомним, что глава северокорейской дипломатии намерен посетить Россию 9-11 апреля. Перед этим он посетит Китай, а после направится в Азербайджан. 10 апреля Ли Ён Хо планирует провести переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

О намерении провести переговоры с Северной Кореей также высказали Япония и США, причем в данном случае речь идет о встрече на высшем уровне, а не на уровне МИД. Подобная дипломатическая активность стала возможна после того, как руководство северокорейской Трудовой партии подняло вопрос о встречах со всеми странами шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова — Южной Кореей, США, Китаем, Японией и Россией.

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