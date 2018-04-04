«Украинцы сметут власть в любом случае»: экс-депутат Рады объяснил, почему Аваков пошел против МВФ

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В среду министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил против требования Международного валютного фонда повысить цены на газ для украинцев на 35%. По мнению главы МВД, если Киев пойдет на это, украинский народ «сметет власть». Однако бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник уверен, что украинцы сметут власть и без этого.

По словам Арсена Авакова, сегодня на Украине много текущих проблем, одна из них — взаимодействие с МВФ, который ждет, что Киев повысит тарифы на газ на 35%.

«Повысить-то можно, но только украинский народ сразу поднимется, сметет власть. А после этого проголосует за популистов, которые все вернут назад. Вы этого хотите, уважаемые коллеги? Я не дипломат, так что на самом высоком уровне могу говорить прямо», — цитирует Авакова «Газета.ru».

Народный депутат Украины V, VI и VII созывов Владимир Олейник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Аваков все говорит правильно, но есть одно «но».

«Повысят они тарифы на газ или нет, украинцы сметут власть в любом случае, — уверен политик. — Это вопрос времени. При этом не выполнить требование МВФ Киев все-таки не может, потому что тогда он не получит денег от него. А если не даст денег МВФ, то не даст никто».

По мнению Владимира Олейника, публично выступая против требования МВФ и как бы заботясь о бедном — в прямом и переносном смысле слова — украинском народе, Арсен Аваков пытается дистанцироваться от президента Петра Порошенко, на которого сейчас перекладывают всю ответственность за творящийся на Украине бардак. При этом глава МВД не сомневается, что украинцы начнут бунтовать, даже если тарифы на газ останутся на текущем уровне, потому что и без этого в стране полно социальных и экономических проблем.

«Нового майдана не будет, потому что американцы в него вкладываться не станут. Но людское терпение лопнет и по городам Украины прокатится волна протестов с перекрытием дорог и так далее. Все понимают, что действующая украинская власть — это ржавая канализация, которая обязательно должна рвануть, но где и когда — неизвестно», — считает Владимир Олейник.

Аваков, по его мнению, пытается прикрыться, чтобы не испачкаться, когда рванет.

«Но никуда он не денется. Точно так же, как Тимошенко и прочие соучастники преступления», — уверен Олейник.

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