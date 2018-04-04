Россия выразила Украине протест из-за задержания судна «Норд»

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Москва, 4 апреля. Временному поверенному в делах Украины в Москве была вручена решительная нота протеста в связи с арестом российского судна и задержанием экипажа. Об этом заявила официальны представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия потребовала немедленно освободить задержанных украинскими пограничниками граждан РФ, вернуть рыболовецкое судно «Норд» законному владельцу, а также не допускать повторения подобных ситуаций в будущем. Захарова напомнила, что 4 апреля капитан судна Владимир Горбенко был вывезен сотрудниками СБУ на служебном автомобиле в Херсон. Команда «Норда» была вынуждена была покинуть судно из-за недопустимых санитарных условий, и теперь они «живут на пирсе под прицелом автоматчиков», пояснила дипломат.

«Мы продолжаем настаивать на невиновности наших соотечественников, подвергающихся незаконным, агрессивным действиям со стороны силовых и судебных систем Украины», — заявила Захарова, отметив, что Россия не в первый раз сталкивается с подобного рода провокациями.

Напомним, российское рыболовецкое судно «Норд» с 10 россиянами на борту было задержано украинскими пограничниками 25 марта. Тем не менее в погранслужбе Украины утверждают, что задержанные якобы являются украинцами. На этом основании российским консулам было отказано в доступе к членам команды. Адвокат задержанных ранее заявлял, что его его подзащитных вынуждают признать себя гражданами Украины.

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