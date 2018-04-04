Украинские силовики с автоматами загнали обратно попытавшийся сойти на берег экипаж судна «Норд»

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Киев, 4 апреля. Экипаж арестованного на Украине российского судна «Норд» предпринял попытку сойти на берег, однако украинские силовики загнали моряков обратно на борт, сообщил адвокат, представляющий интересы команды.

Украинские власти 30 марта арестовали рыболовецкое судно «Норд». Как ранее сообщал адвокат, члены экипажа содержатся в тяжелых условиях. В связи с этим команда предприняла попытку сойти на берег.

«Они просто сошли на берег. После этого прибыло около 40 солдат с автоматами и силой их затолкали на судно. Одного матроса положили лицом в палубу. Это как психологическое воздействие, с криками и нецензурной бранью», — сказал правозащитник, пишет РИА Новости.

По его словам, украинские силовики хотели стрелять в воздух из оружия. Адвокат подчеркнул, что данные действия являются незаконными. Ранее российское посольство потребовало предоставить консульский доступ к экипажу, члены которого являются гражданами РФ.

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