МИД РФ ожидает реакции властей США на блокировку российских СМИ в Facebook

В закладки

Москва, 4 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ждет реакции властей США на блокировку российских СМИ, в частности Федерального агентства новостей, в Facebook и Instagram, передает корреспондент ФАН.

Захарова отметила, что Москва перед тем, как принять решение о возможном ответе на блокировку российских СМИ в Facebook и Instagram, намерена дождаться позиции американских коллег по этому вопросу.

«Мы тему блокировки аккаунтов российских СМИ обсудим в межведомственном формате — это касается не только МИД, — пояснила она. — Мы, безусловно, направим соответствующие письма в ОБСЕ и другие структуры. Ожидаем реакцию на эту ситуацию со стороны американских властей, комментарий по линии Госдепа. Когда все эти шаги будут предприняты, изучим заявления, оценки и комментарии, будем принимать соответствующее решение», — подчеркнула российский дипломат.

Ранее в МИД РФ упрекнули Facebook в цензуре из-за блокировки Федерального агентства новостей.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.