Путин назвал условия стабилизации обстановки в мире

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Анкара, 4 апреля. Обстановка в мире станет более стабильной, если все страны начнут опираться на нормы международного права. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи Россия-Иран-Турция в Анкаре.

«Нужно вставать в рамки здоровых политических процессов, основанных на фундаментальных нормах международного права, и тогда жизнь в мире, обстановка в мире станет более стабильной и прогнозируемой», — отметил он.

Напомним, что в среду Путин встретился в Анкаре с главами Турции и Ирана. Лидеры трех стран, которые выступают гарантами Астанинского процесса мирного урегулирования вооруженного конфликта в Сирии, обсудили шаги по снижению уровня напряженности в арабской республике. Участники переговоров также подтвердили свою приверженность к сохранению территориальной целостности САР.

Ожидается, что эти и другие актуальные вопросы, касающиеся урегулирования сирийского кризиса, будут подняты на встречи стран-гарантов в Иране. В частности, встреча будет посвящена проведению в Сирии конституционной реформы.

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