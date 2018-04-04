Саакашвили ответил на угрозы Авакова открыть огонь на поражение

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Женева, 4 апреля. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ответил на угрозы главы МВД Украины Арсена Авакова, призвавшего его отказаться от прорыва через границу.

Опальный грузино-украинской политик Михаил Саакашвили пообещал, что вернется на Украину. Министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил Саакашвили, что в случае прорыва через украинскую границу «в следующий раз будут трупы», будет открыт огонь на поражение.

«От швыряний стаканами за неприятную правду, высказанную ему в глаза, до прямых угроз расстреливать участников мирных акций протеста. Куда эволюционируют эти мошенники — давно понятно», — написал бывший губернатор в Facebook.

Саакашвили считает, что Авакову следовало бы воздержаться от «подобной чуши», которая позорит Украину «уровнем людей, впрыгнувших в кресла после победы Майдана». Напомним, что Киев запретил Саакашвили въезд на Украину до 2021 года.

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