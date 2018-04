«Проснись, Америка» – ФАН готовит к запуску новое информационное агентство

В закладки

Москва, 4 апреля. В связи с усиливающей политической цензурой со стороны США все меньше и меньше остается в мире источников информации, которые не подконтрольны властям США.

В связи с этим граждане США не получают объективную и независимую информацию о происходящих на территории Америки и во всем мире событиях. Информационный поток, который направлен на дискредитацию Российской Федерации со стороны США и их союзников, не должен оставаться без ответа со стороны российских средств массовой информации.

Федеральное агентство новостей не собирается мириться с гегемонией властей США в информационном поле и объявляет о запуске проекта «Проснись, Америка!»

В мае 2018 года начнет работать информационное агентство «USA Really. Wake Up Americans», которое сконцентрируется на продвижении информации и проблемах, которые замалчиваются крупными американскими изданиями, подконтрольными политической элите США.

Для работы над проектом приглашаются журналисты и авторы, которые знают английский язык – свои резюме направляйте на адрес america@riafan.ru с темой письма «Проснись, Америка».

Moscow, April 4th. Due to the growing political censorship imposed by the United States, there remains less and less of information sources that are not under control of the US authorities.

In this regard, US citizens cannot receive objective and independent information about events occurring on the territory of America and throughout the world. The information flow coming from the US and its allies, which is aimed at discrediting the Russian Federation, should not remain unanswered by the Russian media.

The Federal News Agency (FAN) is not going to put up with the hegemony of the US authorities in the information field and announces the launch of the project "Wake up, America!".

In May 2018, the information agency "USA Really. Wake Up Americans" will start its operations, it will focus on promoting information and problems that are hushed up by major American publications controlled by the US political elite.

We invite English-speaking journalists and authors to work on the project — send your CVs to america@riafan.ru with the subject "Wake up, America".

