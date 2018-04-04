«Алкозамки» и временные права: ГИБДД готовит новые ограничения для водителей

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Москва, 4 апреля. Государственная автоинспекция РФ разрабатывает план по увеличению безопасности движения. В рамках программы в частности предлагается ввести «алкозамки», а также полностью урегулировать вопрос с запретом на использование гаджетов за рулем.

План состоит из нескольких блоков — например, в разделе «Повышение защищенности от ДТП» предлагается лучше контролировать появление на рынке не качественных автомобильных кресел, сообщает «Коммерсант».

Кроме того, в ГИБДД обсуждают полный запрет на использование гаджетов за рулем, а также введение временных прав для неопытных автомобилистов, которые впоследствии будут заменяться на постоянное удостоверение.

Напомним, новую стратегию безопасности движения на российских дорогах в начале 2018 года утвердил глава правительства Дмитрий Медведев.

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