«Он сам к нам придет»: Кравчук предложил подождать возвращения Крыма на Украину

В закладки

Киев, 4 апреля. Украине не следует предпринимать никаких активных действий по возвращению Крыма в состав страны, заявил в среду первый президент государства Леонид Кравчук.

Он выразил уверенность, что Крым сам попросится обратно, когда экономическая и политическая ситуация на Украине начнет улучшаться. В то же время экс-президент не смог даже примерно предположить, когда это может произойти.

«Нам не надо забирать Крым, он сам к нам придет. Мы не будем просто ждать — мы будем идти вперед, и ситуация у нас будет улучшаться: и экономически, и социально, и политически. И тогда люди увидят, что здесь лучше», — рассказал Кравчук украинским СМИ.

По словам бывшего президента, Украина в 1954-м году не хотела принимать Крым, однако генсек ЦК КПСС Никита Хрущев «заставил» ЦК компартии Украины забрать себе полуостров.

Напомним, что Крым вернулся в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.