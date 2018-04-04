Донбасс сегодня: СБУ готовит «удар» по киевским СМИ, ВСУ «уничтожили» позиции армии ДНР

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Донбасс, 4 апреля. ДНР под градом мин и гранат. В ВСУ проблемы с оружием и дезертирами. Украинские СМИ показали, как были «разгромлены» позиции ВС ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки по всем направлениям рубежей обороны Донецкой народной республики велся огонь из 120-мм минометов, орудий боевых машин пехоты и гранатометов различного типа. Стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы киевских силовиков работали без умолку. Всего по 12 населенным пунктам ДНР украинские войска выпустили до 100 мин и гранат.

Ситуация в Луганской народной республике несколько спокойнее, но все же имеет место тенденция к дальнейшему обострению. Так, два поселка в районе Светлодарской дуги — Калиново и Нижнее Лозовое — были атакованы накануне из штатных пушек БМП-1 и ручных гранатометов. Также работали крупнокалиберные пулеметы.

«Бей своих…»

Украинские спецслужбы планируют диверсии против журналистов киевских СМИ, сообщает оперативное командование ДНР со ссылкой на свои источники. По данным военных республики, в документах Службы безопасности Украины говорится, что провокация готовится вблизи линии фронта. Провокация будет осуществлена в отношении журналистов, передвигающихся на определенных транспортных средствах.

Далее, по задумке СБУ, журналистов планируют уговорить описать данный инцидент как результат обстрела со стороны сил Донецка.

Также деятельность некоторых съемочных групп и отдельных украинских журналистов координирует через посредников начштаба АТО генерал Ковальчук. Офицер поставил задачу на подготовку фейковых сюжетов с привлечением военнослужащих 30 и 36 бригад Вооруженных сил Украины. Согласно данному распоряжению, подразделения будут осуществлять обстрелы как своих, так и позиций противника (ВС ДНР), чтобы обвинить их затем в срыве перемирия.

«Ревизор» приехал в 54 омбр ВСУ

В места дислокации 54 отдельной механизированной бригады ВСУ прибыла комиссия по ракетно-артиллерийскому вооружению оперативно-тактической группировки «Луганск», сообщили в оперативном командовании Луганской народной республики.

Туда же вскоре после военных прибыли и представители СБУ и военной прокуратуры. По данным луганских разведчиков, причина проверки – участившиеся случаи хищения боеприпасов и оружия. Отмечается, что в 54 бригаде данные факты приобрели угрожающий характер.

Дезертирство в ВСУ

Еще один случай дезертирства в рядах украинской армии зафиксирован луганчанами в 53 механизированной бригаде. Два военнослужащих, находясь на боевом дежурстве, 31 марта самовольно оставили часть. При этом «защитники» Украины прихватили с собой табельные пистолеты и два автомата АК-74 с полными магазинами патронов.

Украинские СМИ «уничтожили позиции» ДНР

В украинском сегменте Сети распространяется видео, снятое, предположительно, с беспилотного аппарата, возможно, где-то в Донбассе. Украинские средства массовой информации выдают данную запись за очередную «перемогу» украинских войск, которые якобы уничтожили «позиции оккупантов».

При детальном изучении видео становится ясно следующее. Во-первых, позиции ли это ВС ДНР, либо просто оставшиеся старые блиндажи, определить невозможно, так как ни людей, ни техники не видно. Видно лишь последствия от прилета снаряда — дым, идущий из блиндажа.

Во-вторых, беспилотник завис четко перпендикулярно к горизонтальной линии «позиций ДНР» на малой высоте и во время записи практически не двигается. То есть условия для съемки идеальные — никто не пытается сбить аппарат. «Оккупанты» почему-то не додумались уничтожить наводчик, хотя, судя по видео, высота полета позволяет снять БПЛА даже из пистолета Макарова.

А в-третьих, вызывает сомнения тот факт, что видео предоставлено украинской волонтерской организацией с подписью «Так работает ваша помощь». Посему ясно, что данная информационная провокация является лишь частью пиар-компании киевских волонтеров по сбору средств «на АТО» и попутной отработкой «темника» по героизации украинских войск.

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