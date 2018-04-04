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Новороссия
Донбасс сегодня: СБУ готовит «удар» по киевским СМИ, ВСУ «уничтожили» позиции армии ДНР
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    Донбасс сегодня: СБУ готовит «удар» по киевским СМИ, ВСУ «уничтожили» позиции армии ДНР

    18:11  4 Апреля 2018
    672

    Донбасс сегодня: СБУ готовит «удар» по киевским СМИ, ВСУ «уничтожили» позиции ДНР

    Донбасс, 4 апреля. ДНР под градом мин и гранат. В ВСУ проблемы с оружием и дезертирами. Украинские СМИ показали, как были «разгромлены» позиции ВС ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    В минувшие сутки по всем направлениям рубежей обороны Донецкой народной республики велся огонь из 120-мм минометов, орудий боевых машин пехоты и гранатометов различного типа. Стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы киевских силовиков работали без умолку. Всего по 12 населенным пунктам ДНР украинские войска выпустили до 100 мин и гранат.

    Ситуация в Луганской народной республике несколько спокойнее, но все же имеет место тенденция к дальнейшему обострению. Так, два поселка в районе Светлодарской дуги — Калиново и Нижнее Лозовое — были атакованы накануне из штатных пушек БМП-1 и ручных гранатометов. Также работали крупнокалиберные пулеметы.

    «Бей своих…»

    Украинские спецслужбы планируют диверсии против журналистов киевских СМИ, сообщает оперативное командование ДНР со ссылкой на свои источники. По данным военных республики, в документах Службы безопасности Украины говорится, что провокация готовится вблизи линии фронта. Провокация будет осуществлена в отношении журналистов, передвигающихся на определенных транспортных средствах.

    Донбасс сегодня: СБУ готовит «удар» по киевским СМИ, ВСУ «уничтожили» позиции ДНР

    Далее, по задумке СБУ, журналистов планируют уговорить описать данный инцидент как результат обстрела со стороны сил Донецка.

    Также деятельность некоторых съемочных групп и отдельных украинских журналистов координирует через посредников начштаба АТО генерал Ковальчук. Офицер поставил задачу на подготовку фейковых сюжетов с привлечением военнослужащих 30 и 36 бригад Вооруженных сил Украины. Согласно данному распоряжению, подразделения будут осуществлять обстрелы как своих, так и позиций противника (ВС ДНР), чтобы обвинить их затем в срыве перемирия.

    «Ревизор» приехал в 54 омбр ВСУ

    В места дислокации 54 отдельной механизированной бригады ВСУ прибыла комиссия по ракетно-артиллерийскому вооружению оперативно-тактической группировки «Луганск», сообщили в оперативном командовании Луганской народной республики.

    Туда же вскоре после военных прибыли и представители СБУ и военной прокуратуры. По данным луганских разведчиков, причина проверки – участившиеся случаи хищения боеприпасов и оружия. Отмечается, что в 54 бригаде данные факты приобрели угрожающий характер.

    Дезертирство в ВСУ

    Донбасс сегодня: СБУ готовит «удар» по киевским СМИ, ВСУ «уничтожили» позиции ДНР

    Еще один случай дезертирства в рядах украинской армии зафиксирован луганчанами в 53 механизированной бригаде. Два военнослужащих, находясь на боевом дежурстве, 31 марта самовольно оставили часть. При этом «защитники» Украины прихватили с собой табельные пистолеты и два автомата АК-74 с полными магазинами патронов.

    Украинские СМИ «уничтожили позиции» ДНР

    В украинском сегменте Сети распространяется видео, снятое, предположительно, с беспилотного аппарата, возможно, где-то в Донбассе. Украинские средства массовой информации выдают данную запись за очередную «перемогу» украинских войск, которые якобы уничтожили «позиции оккупантов».

    Донбасс сегодня: СБУ готовит «удар» по киевским СМИ, ВСУ «уничтожили» позиции ДНР

    При детальном изучении видео становится ясно следующее. Во-первых, позиции ли это ВС ДНР, либо просто оставшиеся старые блиндажи, определить невозможно, так как ни людей, ни техники не видно. Видно лишь последствия от прилета снаряда — дым, идущий из блиндажа.

    Во-вторых, беспилотник завис четко перпендикулярно к горизонтальной линии «позиций ДНР» на малой высоте и во время записи практически не двигается. То есть условия для съемки идеальные — никто не пытается сбить аппарат. «Оккупанты» почему-то не додумались уничтожить наводчик, хотя, судя по видео, высота полета позволяет снять БПЛА даже из пистолета Макарова.

    Донбасс сегодня: СБУ готовит «удар» по киевским СМИ, ВСУ «уничтожили» позиции ДНР

    А в-третьих, вызывает сомнения тот факт, что видео предоставлено украинской волонтерской организацией с подписью «Так работает ваша помощь». Посему ясно, что данная информационная провокация является лишь частью пиар-компании киевских волонтеров по сбору средств «на АТО» и попутной отработкой «темника» по героизации украинских войск.  

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    Автор: Николай Романенко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #днр #всу #донбасс #лнр #новороссия
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