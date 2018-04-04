Генпрокуратура закрыла 15 ТЦ после трагедии в Кемерово
Москва, 4 апреля. Генпрокуратура России провела внеплановую проверку российских торговых центров, по итогам которой были закрыты 15 ТЦ, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Проверка была проведена после трагедии, произошедшей в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», при пожаре в котором погибло 64 человека.
Куренной не стал уточнять, где именно закрыли ТЦ, передают «Аргументы и Факты».
«По-моему, это были Екатеринбург и Новосибирск», — отметил представитель Генпрокуратуры.
Большинство ТЦ не прошли проверку из-за неработающих систем оповещения и пожаротушения, отсутствия указателей выхода и захламленности аварийных выходов.
Всем закрытым комплексам дали время для исправления всех нарушений, после чего Генпрокуратура проведет еще одну проверку и примет дальнейшее решение относительно работы ТЦ.