«А вам «Калибры» по ТВ не показывают?»: в России ответили украинцу, предложившему на танках вернуться в Крым

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Москва, 4 апреля. Украинские националисты мечтают о том, что после их прихода к власти ВСУ «зайдут в Крым» танками. О таких амбициозных планах рассказал бывший комбат ОУН (структура, признанная в РФ экстремистской) Николай Коханивский.

По его словам, с установлением на Украине национальной диктатуры в состав страны вернутся 24 области, среди которых и «украинско-крымско-татарский край».

Фантазия Коханивского вызвала ожидаемую реакцию социальных сетей. Пользователи вернули националиста на землю, напомнив, какая пропасть разделяет ВСУ и ВС РФ.

«Мне вот интересно, он это серьезно говорит или придуривается, он нормальный человек? У них по телевизору про «калибры» и Сирию ничего не показывают? У них единственный боевой летчик недавно застрелился. Половина танков в Донбассе осталась. Куда он собрался?» — написал Иван Шах.

«Под белым флагом, без оружия и с поднятыми руками», — предсказал, как будет выглядеть наступление ВСУ в Крыму, другой пользователь.

«Хватит трепаться, двигай танки! И не забудь в первый сесть…» — написал Андрей Фромберг.

«Только когда рак свиснет. Но если надумаете, Коханивский, то забудете, как вас зовут и откуда вы родом…» — отметил Анатолий Иванов.

«Ганс Христиан Коханивский…» — указал на несбыточность мечт националиста Федор Федоров.

Напомним, заместитель министра Украины по делам так называемых оккупированных территорий Юрий Грымчак ранее заявил, что, как только завершится противостояние Украины и Донецкой и Луганской народных республик, ВСУ переключатся на Россию.

В соцсетях чиновнику объяснили, что, если ВСУ вздумают воевать с ВС РФ, то в тот же день на Майдане уже выступит Газманов.

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