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#Соцсети
«А вам «Калибры» по ТВ не показывают?»: в России ответили украинцу, предложившему на танках вернуться в Крым
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    «А вам «Калибры» по ТВ не показывают?»: в России ответили украинцу, предложившему на танках вернуться в Крым

    17:57  4 Апреля 2018
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    «А вам «Калибры» по ТВ не показывают?»: в России ответили украинцу, предложившему на танках вернуться в Крым

    Москва, 4 апреля. Украинские националисты мечтают о том, что после их прихода к власти ВСУ «зайдут в Крым» танками. О таких амбициозных планах рассказал бывший комбат ОУН (структура, признанная в РФ экстремистской) Николай Коханивский.

    По его словам, с установлением на Украине национальной диктатуры в состав страны вернутся 24 области, среди которых и «украинско-крымско-татарский край».

    Фантазия Коханивского вызвала ожидаемую реакцию социальных сетей. Пользователи вернули националиста на землю, напомнив, какая пропасть разделяет ВСУ и ВС РФ.

    «Мне вот интересно, он это серьезно говорит или придуривается, он нормальный человек? У них по телевизору про «калибры» и Сирию ничего не показывают? У них единственный боевой летчик недавно застрелился. Половина танков в Донбассе осталась. Куда он собрался?» — написал Иван Шах.

    «Под белым флагом, без оружия и с поднятыми руками», — предсказал, как будет выглядеть наступление ВСУ в Крыму, другой пользователь.

    «Хватит трепаться, двигай танки! И не забудь в первый сесть…» — написал Андрей Фромберг. 

    «Только когда рак свиснет. Но если надумаете, Коханивский, то забудете, как вас зовут и откуда вы родом…» — отметил Анатолий Иванов.

    «Ганс Христиан Коханивский…» — указал на несбыточность мечт националиста Федор Федоров.

    Напомним, заместитель министра Украины по делам так называемых оккупированных территорий Юрий Грымчак ранее заявил, что, как только завершится противостояние Украины и Донецкой и Луганской народных республик, ВСУ переключатся на Россию.

    В соцсетях чиновнику объяснили, что, если ВСУ вздумают воевать с ВС РФ, то в тот же день на Майдане уже выступит Газманов.

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    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #всу #украина #вооружение #соцсети #конфликт #комментарий
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