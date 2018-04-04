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В МИД РФ упрекнули Facebook в цензуре из-за блокировки Федерального агентства новостей
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    В МИД РФ упрекнули Facebook в цензуре из-за блокировки Федерального агентства новостей

    17:04  4 Апреля 2018
    590

    В МИД РФ упрекнули Facebook в цензуре из-за блокировки Федерального агентства новостей

    Москва, 4 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на блокировку аккаунтов в Facebook и Instagram российских СМИ, в число которых вошло и Федеральное агентство новостей.

    Захарова во время брифинга коснулась вопроса о незаконной блокировке аккаунтов в Facebook и Instagram нескольких российских СМИ, в частности Федерального агентства новостей.

    «Очевидно, что произошедшая блокировка последовала в русле антироссийской кампании, зачистки информационного пространства от альтернативной информации под предлогом мнимого вмешательства РФ в выборы США, — высказала мнение Захарова. —  Странно, что руководство соцсетей, пропагандирующих открытость, начинает применять откровенно тоталитарные методы контроля, цензурирование на основе сомнительного критерия».

    Она при этом отметила, что МИД РФ понимает менеджмент Facebook и Instagram, который «оказался в непростой ситуации», ведь руководству необходимо демонстрировать лояльность к США. Однако «компания декларирует себя как структуру, приверженной свободе слова, отстаивающей демократический ценности».

    «Баланс между Сциллой и Харибдой, попытка найти свой путь — мы все это понимаем. Но в конце концов, в США свобода слова принята абсолютной ценностью», — напомнила российский дипломат.

    В МИД РФ упрекнули Facebook в цензуре из-за блокировки Федерального агентства новостей

    Она подчеркнула о том, что власти США все время говорят о том, что может пострадать свобода слова.

    «Ничего, более 200 ресурсов закрыли в соцсети? Свобода слова не пострадает? — задала она риторический вопрос. — Мы призываем наших коллег, телевизионщиков к тому, чтобы не превратить СМИ в средство информационной войны. Надеемся, что реакция международного сообщества не заставит себя ждать».

    Захарова напомнила о распространении в СМИ голословных обвинений Лондона в адрес России  о якобы причастности к так называемому делу об отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. При этом власти Британии так и не представили не единого доказательства.

    «Если кого и блокировать, то это сотни изданий, которые публикуют ересь по делу Скрипалей, обвиняя Россию в тягчайшем преступлении. Ведь это не оскорбление — это крест на презумпции невиновности и любых принципах международного права и его уважении», — заключила представитель МИД РФ.

    Ранее Федеральное агентство новостей обратилось к органам высшей государственной власти Российской Федерации с просьбой отреагировать на акт политической цензуры, совершенный компанией Facebook. 

    В МИД РФ упрекнули Facebook в цензуре из-за блокировки Федерального агентства новостей

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    Автор: Ольга Завьялова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #захарова #мид рф #facebook #instagram #фан #блокировка
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