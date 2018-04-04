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Анкара, 4 апреля. Военного решения конфликта в Сирии нет, существует только путь политического урегулирования, при этом все страны обязаны уважать независимость ближневосточного государства, судьбу которого должен решать сирийский народ на демократических выборах.

Об этом, выступая по итогам саммита Россия-Турция-Иран в Анкаре, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«Сирийский вопрос не имеет никакого военного решения, мы должны решить сирийский кризис только политическим путем. Мы все должны помогать, чтобы война в Сирии закончилась. Судьба Сирии только в руках сирийского народа. Именно он в конце должен выбрать конституцию, они должны голосовать за свою судьбу на демократических выборах», — сказал Роухани.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, комментируя общение с турецким и иранским коллегами, отметил, что общей целью Москвы, Анкары и Тегерана в Сирии является разгром террористов, которые не оставляют попыток дестабилизовать ситуацию в САР. Российский лидер также предостерег активных участников урегулирования в стране от политизации вопроса о гуманитарной ситуации.

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