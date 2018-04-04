Госдума одобрила законопроект о призыве в армию заказным письмом

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Москва, 4 апреля. Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому вручение повестки в военкомат при призыве на военную службу станет необязательным.

Вводится новый способ вручения повесток — заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства призывника. Повестку будут считать врученной, если ее получил не только призывник, но и любой совершеннолетий член его семьи или уполномоченный представитель.

Все призывники, которые не получили повестки, будут обязаны самостоятельно явиться в военкомат.

«Граждане, которым указанные повестки не были вручены в период окончившегося призыва, обязаны лично явиться в военный комиссариат для получения повестки не позднее дня начала очередного призыва», — говорится в пояснительной записке к документу.

Неявка в военкомат или отказ от получения повестки будут считаться уклонением от военной службы.

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