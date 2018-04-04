Автор «Путаны» исполнит написанный им гимн «Россетей» в Кремлевском дворце

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«Гвоздем» программы празднования 5-летнего юбилея «Россетей» станет исполнение гимна компании, написанного Олегом Газмановым. Ранее в СМИ сообщалось, что весь праздник в Государственном Кремлёвском дворце обойдётся компании «Россети» почти в 27 млн рублей, из них оплата выступлений артистов составит почти 9 млн рублей. Корпоратив компании состоится сегодня, 4 апреля.

Текст, «минусовку» и исполнение гимна «Россетей» за авторством Олега Газманова можно найти в сети, например, здесь.

Песня начинается незатейливыми строчками: «Не напрасно Прометей осчастливил всех людей…», которые, вероятно, были бы чуть более уместны в гимне противопожарных ведомств. Однако заканчивается произведение уже традиционными для Газманова патриотическими мотивами:

Сотни тысяч встали в ряд — это Россетей отряд,

Без которого России не прожить.

Мы даём тепло и свет, чтоб и через много лет

Мы могли любые беды отразить.

Отметим, Олега Газманова можно неофициально считать национальным гимнописцем. В его творческой мастерской уже родились неофициальные «Гимн строителей», «Вперёд, Россия!» (которую поклонники называют «вторым гимном» России), композиция «Москва», которая при Лужкове использовалась как неофициальный гимн столицы; «Никто, кроме нас», который называют «гимном ВДВ»; т.н. «гимн ЦСКА» («Наш клуб любимый непобедимый, нигде такого больше нет…»); гимн «Единой России» («Нас веками пытались сломить»). Кроме этого, Олег Газманов предлагал записать действующий гимн России в жанре шансона, а также собирался написать и гимн Олимпиады в Сочи, однако, судя по всему, он так и не появился. Отметим, широкое признание к певцу и композитору Олегу Газманову пришло в конце 1980-х годов. Наиболее известные его композиции — «Путана», «Есаул», «Морячка», «Загулял», «Бродяга» и др. С компанией «Россети» Олега Газманова, судя по всему, связывают тесные отношения. Так, он является председателем жюри внутрикорпоративного конкурса «Энергия», в ходе которого сотрудники разных подразделений госкомпании исполняют песни из репертуара Газманова.

Напомним также, что корпоративное мероприятие «Россетей» (88,04% долей в уставном капитале этой компании принадлежит государству) попросил проверить Счётную палату депутат Госдумы Иван Сухарев. Депутату поступили обращения граждан, которые сомневаются в обоснованности высоких трат государственной компании на праздник. Большой резонанс в этой связи получил новогодний корпоратив «Роснано» в 2015 году. Тогда после опубликованного видео, на котором Анатолий Чубайс произносит ставшую знаменитой фразу «У нас очень много денег», Счётная палата провела проверку финансирования праздника. В результате, сообщалось, глава госкорпорации оплатил корпоратив из личных средств. Хватит ли личных средств у главы компании «Россети» Павла Ливинского на то, чтобы возместить 27 миллионов рублей, потраченных на шоу в Кремлёвском дворце, если Счётная палата сочтёт эти траты нецелесообразными?

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