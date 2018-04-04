Мост за миллиард рублей в Калининграде отремонтировали с помощью горшков

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Калининград, 4 апреля. Калининградский Высокий мост, на реконструкцию которого был выделен один миллиард рублей, отремонтировали с помощью цветочных горшков: пластиковыми кашпо строители закрыли крепежные детали на опорах освещения.

Необычная «отделка» моста дала о себе знать после того, как с кашпо начала сходить краска. Фотографии цветочных горшков на мосту попали в сеть и вызвали широкий резонанс, пишет URA.RU.

Фирма-подрядчик «АБЗ-Дорстрой» пояснила, что «цветочные горшки» на самом деле являются пластиковыми кожухами, однако признала, что изначально использовать их не планировалось, и они являются временными, передает РИА Новости.

«Этих защитных кожухов световых опор не было в первоначальном проекте, и уже в процессе ввода в эксплуатацию появилась дополнительная просьба закрыть крепежные болты световых опор. Наш подрядчик закрыл их временно пластиковыми кожухами», — объяснила представитель фирмы Екатерина Гришина.

Она пообещала, что металлические кожухи для закрытия крепления будут точно смонтированы в течение недели.

Ситуацией с реконструкцией Высокого моста в Калининграде уже занимается городское управление капитального строительства. К понедельнику ведомство должно предоставить отчет в администрацию Калининграда.

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