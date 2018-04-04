Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Мост за миллиард рублей в Калининграде отремонтировали с помощью горшков
Политика
Россия попросила провести заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля» — Небензя
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мост за миллиард рублей в Калининграде отремонтировали с помощью горшков

    16:26  4 Апреля 2018
    796

    Мост за миллиард рублей в Калининграде отремонтировали с помощью горшков

    Калининград, 4 апреля. Калининградский Высокий мост, на реконструкцию которого был выделен один миллиард рублей, отремонтировали с помощью цветочных горшков: пластиковыми кашпо строители закрыли крепежные детали на опорах освещения.

    Необычная «отделка» моста дала о себе знать после того, как с кашпо начала сходить краска. Фотографии цветочных горшков на мосту попали в сеть и вызвали широкий резонанс, пишет URA.RU.

    Фирма-подрядчик «АБЗ-Дорстрой» пояснила, что «цветочные горшки» на самом деле являются пластиковыми кожухами, однако признала, что изначально использовать их не планировалось, и они являются временными, передает РИА Новости.

    Мост за миллиард рублей в Калининграде отремонтировали с помощью горшков

    «Этих защитных кожухов световых опор не было в первоначальном проекте, и уже в процессе ввода в эксплуатацию появилась дополнительная просьба закрыть крепежные болты световых опор. Наш подрядчик закрыл их временно пластиковыми кожухами», — объяснила представитель фирмы Екатерина Гришина.

    Она пообещала, что металлические кожухи для закрытия крепления будут точно смонтированы в течение недели.

    Ситуацией с реконструкцией Высокого моста в Калининграде уже занимается городское управление капитального строительства. К понедельнику ведомство должно предоставить отчет в администрацию Калининграда. 

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #калининград #реконструкция #высокий мост #кашпо
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Петиция c требованием к Facebook отменить блокировку страниц российских СМИ опубликована в Сети

      18:58 4 Апреля 2018 93
      Читать
      17:38
      Сегодня

      «Украинцы сметут власть в любом случае»: экс-депутат Рады объяснил, почему Аваков пошел против МВФ
      17:22
      Сегодня

      МИД РФ ожидает реакции властей США на блокировку российских СМИ в Facebook
      16:50
      Сегодня

      Движение по Кауфман: куда идет «Краснодар» Галицкого
      16:35
      Сегодня

      Эксперт: Фанатов ЦСКА сложно напугать провокациями в Лондоне
      15:53
      Сегодня

      Пожар в ТЦ «Персей для детей»: источник сообщил о возможной провокации

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018 1026

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      12646

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      1963

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      2540

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      1880
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      «Проснись, Америка» – ФАН готовит к запуску новое информационное агентство

      «Проснись, Америка» – ФАН готовит к запуску новое информационное агентство

      17:28   4 Апреля 2018
      7432
      МИД РФ ожидает реакции властей США на блокировку российских СМИ в Facebook

      МИД РФ ожидает реакции властей США на блокировку российских СМИ в Facebook

      17:22   4 Апреля 2018
      794
      В МИД РФ упрекнули Facebook в цензуре из-за блокировки Федерального агентства новостей

      В МИД РФ упрекнули Facebook в цензуре из-за блокировки Федерального агентства новостей

      17:04   4 Апреля 2018
      590
      Удалить один твит — мало: в Совфеде объяснили Лондону, как загладить вину перед Россией

      Удалить один твит — мало: в Совфеде объяснили Лондону, как загладить вину перед Россией

      16:38   4 Апреля 2018
      2334