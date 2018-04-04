Путин: Россия призывает все страны вкладывать средства в восстановление Сирии

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Анкара, 4 апреля. Россия призывает все страны вкладывать средства в восстановление Сирии, заявил глава государства Владимир Путин.

Без капитальных вложений в экономику Сирии страну восстановить не удастся, считает президент РФ Владимир Путин. Такое мнение он высказал на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита Россия-Турция-Иран в Анкаре.

«Кроме политического урегулирования необходимо, чтобы люди могли жить в нормальных условиях, и без капитальных крупных вложений со стороны, в том числе, ничего не удастся сделать. Мы призываем все страны мира активнее принимать участие не на словах, а на деле», — сказал российский лидер.

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