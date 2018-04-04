Путин рассказал, как решить проблемы беженцев во всем мире

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Анкара, 4 апреля. Для решения проблем беженцев во всем мире необходимо урегулировать конфликты, заявил президент России Владимир Путин после переговоров в лидерами Ирана и Турции в Анкаре.

Президент России обратил внимание на проблему, связанную с беженцами во всем мире. Он констатировал, что причиной этой ситуации стали конфликты, из-за которых люди были вынуждены покинуть свои дома.

«Нужно лишь решать конфликты, тогда не будет беженцев», — заметил российских лидер.

Путин отказался отвечать на вопрос о поведении стран ЕС, которые не выполняют обещания принять сирийских беженцев в большем объеме.

«Вы лучше их спрашивайте, — констатировал президент России. — Мы все, что обещаем, стараемся исполнять. А если не исполняем, то объясняем, почему у нас что-то не получается, и когда мы выполним то, о чем договорились».

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