Движение по Кауфман: куда идет «Краснодар» Галицкого

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Российский футбол, как известно, безжалостен, беспощаден и парадоксален. Если кому нужен пример последнего, то он случился буквально на днях. Там, где никто не ждал, но именно там, где ждать как раз стоило. Федеральное агентство новостей изучило, что происходит с «Краснодаром» и почему именно проект Сергея Галицкого сейчас — самый противоречивый ньюсмейкер весны. Если, конечно, это весна.

Бегло взглянув в таблицу РФПЛ, обнаруживаем набравший 41 очко «Краснодар» на пятой строчке по итогам 80% турнирной дистанции. С хорошим, уверенным отрывом от ближайшего преследователя, «Уфы» с 34 баллами. И всего на балл отстающий от «Зенита», у которого на игру меньше.

Скромный, «провинциальный» и сделанный, как все привыкли считать, «по уму» клуб, живущий не на деньги пенсионеров (хотя целевой аудиторией «Магнита», которым до последнего времени владел Галицкий, являются именно пенсионеры), на равных тягается с монстром из второй столицы, имеющим безграничный бюджет, суперизвестного тренера и жутко дорогой состав с тремя игроками на позицию.

Парадокс еще и в том, что для обеих команд сезон провальный. И частное лицо, которому принадлежит клуб, делает оргвыводы раньше. Галицкий все-таки свои деньги тратит, а потому имеет моральное право отправить в отставку Игоря Шалимова. Практически под аплодисменты всех вокруг — в нетерпеливости бизнесмена и владельца клуба явно не упрекнуть, ведь об увольнении тренера болельщики стали говорить еще больше года назад.

Странно, что отставка произошла только сейчас или что она случилась прямо сейчас, за шесть туров до финиша сезона. Важно, что в клубе этой отставке удивились. Ничто не предвещало, так сказать. Еще больше удивило, когда давно известный список кандидатов на вакантный пост был отложен в сторону. Понятно было, что иностранцу в «Краснодаре» не работать, если только он не совсем обрусевший, как Миодраг Божович, который в этом списке был. Вместе с Шотой Арвеладзе, Сергеем Семаком и Олегом Кононовым. Последний в «Краснодаре» уже трудился, и многие подумали о его возвращении после увольнения Шалимова, но это выглядело бы как признание собственной ошибки. Ничто для клуба государственного и самоубийственный ход для клуба частного. Хотя после Шалимова болельщики обрадовались бы и Славолюбу Муслину, и Нурбию Хакунову, и даже Владимиру Волчеку.

Примечательно, что, несмотря на отказ от очевидных кандидатур на замену отправленному в отставку специалисту, указания искать тренера никому в клубе не поступало. И тогда стало понятно, что Галицкий готовит экстравагантный ход: либо он уже обо всем договорился и кого-то нашел, либо это кто-то из внутреннего трудового резерва. Вечером понедельника стало известно, что руководить командой будет Мурад Мусаев, до этого работавший с молодежной командой «горожан». Поскольку у специалиста нет необходимой лицензии, формально главным будет считаться Олег Фоменко, помощник в штабе Шалимова, Кононова и Муслина.

Рассказывая подробности отставки и объясняя ее мотивы в эфире «Матч ТВ», Галицкий много шутил, был воодушевлен и, по мнению знакомых с ним людей, пребывал в замечательном настроении. А это говорит о том, что Сергей Николаевич искренен в своем патриотичном желании сделать в Краснодаре практически Бильбао, где принято опираться только на местных людей. И это не вынужденная мера, не экономия, а стратегия, часть плана.

В клубе у Мусаева репутация вдумчивого, образованного и очень ответственного человека, но человека системы. Со всеми плюсами и не без минусов. Ему предстоит решать ту же задачу — демонстрировать красивый футбол. Не забывая при этом, за что был уволен его предшественник — за неудачный результат. И делать это будет сложнее, ведь Смолов и Классон, вероятно, покинут команду, замену уходящему летом Гранквисту найти не удается, даже сузить круг кандидатов не получается, а Шатова у «Зенита» еще только предстоит выкупать. Стоит помнить и то, что селекция в последнее время, по признанию самого Галицкого, была неудачной, то есть и в этом направлении можно ожидать проблем. Но и понять Мусаева можно: это его родной город, практически родной клуб и огромный шанс. Грех отказываться.

Еще почти десять лет назад было понятно, что Галицкий — новый формат человека в российском футболе. И его стратегия, при всей парадоксальности нашего футбола, заслуживает не только уважения, но и поощрения. Новое же назначение выглядит оптимальным в рамках стратегии, но крайне рискованным. И получается такое вот движение. Вроде бы и вверх по лестнице. Но ведущей вниз. Как у Бел Кауфман.

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