Путин о «деле Скрипаля»: Мы ничего не ждем от Лондона, кроме здравого смысла

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Москва, 4 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не ждет извинений, она ждет того, что здравый смысл вокруг «дела Скрипаля» восторжествует.

«Мы ждем, что здравый смысл восторжествует и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб», — сказал глава государства.

Напомним, что 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в британском Солсбери. По версии британских следователей, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», произведенным в РФ. В связи с этим премьер-министр королевства Тереза МЭй приняла решение выслать российских дипломатов из страны. В солидарность с Лондоном аналогичное решение приняли ряд стран ЕС, США, Канада, Норвегия, Украина.

Москва со своей стороны отрицает причастность к нападению на Сергея и Юлию Скрипалей.

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