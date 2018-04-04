Несмотря на заверения Трампа: почему военные США не хотят покидать Сирию

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «очень серьезно» рассматривает вывод американских войск с территории Сирийской Арабской Республики (САР). Однако сами американские военные выступают против инициативы своего лидера, считая, что уход США их Сирии лишит Вашингтон рычагов воздействия на переговорах о будущем САР. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Несмотря на то, что Трамп выразил желание «уйти» из Сирии, он не стал говорить о каких-либо сроках. В то же время его советники из Государственного департамента и Пентагона предупреждают, что для нанесения поражения террористической группировке «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суду РФ) и стабилизации районов, из которых якобы боевики были вытеснены, потребуется еще много работы. Таким образом, они пытаются намекнуть президенту, что уходить из Сирии нельзя.

«Пора», — заявил Дональд Трамп в ответ на вопрос журналиста, склоняется ли он к тому, чтобы вывести американские войска.

В то же время американские военные делают все, чтобы сохранить боеспособные отряды террористов «Исламского государства».

«Американцы поставляют современное вооружение курдским вооруженным формированиям. А те, в свою очередь, вместо того, чтобы уничтожать террористов, бросают свои позиции, оставляя современное американское оружие. В итоге джихадисты занимают освободившиеся позиции и захватывают оставленное курдами американское вооружение», делится с ФАН местный житель.

Заметим, что это все происходит в районе Меядина, а также на Восточном берегу Евфрата. Там нет полного контроля за территорией ни у курдских формирований, ни у боевиков «Исламского государства», ни у Международной антитеррористической коалиции во главе с США.

Кроме того, по словам местных жителей, американские военные, которые находятся на территории Сирии, чувствуют себя повелителями мира. Поэтому, уверены сирийцы, военные Соединенных Штатов и не хотят покидать САР.

«Умеренный» формат

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Андрей Рязанцев в комментарии ФАН отметил, что сообщения о сотрудничестве боевиков «Исламского государства» с проамериканской международной коалицией отнюдь не новость.

«Еще во время активной фазы операции по ликвидации псевдохалифата регулярно поступали сообщения о том, что представители коалиции дают боевикам коридор для выхода с подконтрольных террористам районов Ирака на территорию Сирии. Аналогично американское командование себя вело и с отрядами боевиков из сирийской Ракки, которые, по сообщениям ряда СМИ, эвакуировались из зоны боевых действий на вертолетах международной коалиции. Несмотря на анонсированный Трампом вывод регулярных американских войск с территории Сирии США не собирается поступаться своими интересами в регионе. Для их защиты необходимы дееспособные вооруженные формирования на земле, роль которых как нельзя лучше могут исполнять хорошо подготовленные и закаленные войной боевики несостоявшегося «халифата», организованные в новый, «умеренный» формат», — пояснил Андрей Рязанцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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