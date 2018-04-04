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Удалить один твит — мало: в Совфеде объяснили Лондону, как загладить вину перед Россией
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    Удалить один твит — мало: в Совфеде объяснили Лондону, как загладить вину перед Россией

    16:38  4 Апреля 2018
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    Этого недостаточно: Джабаров отреагировал на удаление твита с обвинениями РФ по «депу Скрипаля»

    МИД Великобритании удалил твит, в котором Россию без всяких оснований обвинили в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. На этот факт обратило внимание российское посольство в европейском государстве.

    «Почему же МИД Великобритании удалил этот твит?» — задались вопросом в российском диппредставительстве.

     «Анализ, произведенный ведущими мировыми экспертами в лаборатории в Портон-Даун ясно показал, что это был военный нервно-паралитический агент «Новичок», произведенный в России», — говорилось в удаленном сообщении британского МИД.

    Стоит отметить, что химики из Соединенного Королевства, участвовавшие в расследовании инцидента, однозначно заявили, что страну-производителя нервно-паралитического вещества установить невозможно.

    Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал удаление твита разумным шагом МИД Великобритании.

    «Я думаю, что этого недостаточно. Во-первых, принести извинения должна премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Ведь она фактически оскорбила целую страну», — подчеркнул парламентарий.

    Этого недостаточно: Джабаров отреагировал на удаление твита с обвинениями РФ по «депу Скрипаля»

    Во-вторых, продолжает сенатор, извиниться стоит и подчиненному Мэй Борису Джонсону, ведь руководитель британского МИД позволил себе заявить о причастности президента России к инциденту с отравлением.

    «Чтобы загладить свою вину, банального удаления твита с сайта, очевидно, недостаточно. Слишком много людей и государств было вовлечено в этот скандал. Поэтому, я думаю, удаление твита — это только начало, следом должны последовать извинения», — продолжает собеседник агентства.

    Он также обратил внимание, что когда в 2015 году в Сирии турецким истребителем был сбит отечественный Су-24, Россия публично никого не оскорбляла, в отличие от Бориса Джонсона. РФ лишь заявила свою жесткую позицию и не более того, хотя в том, кто был виновен в этой истории, изначально не было никаких сомнений.

    «Надо отдать должное турецким властям, президент Реджеп Эрдоган лично принес извинения, и отношения двух стран очень быстро восстановились, сейчас они успешно развиваются. Вот хороший пример достойного поведения, которое продемонстрировали наши турецкие соседи. Я думаю, англичанам стоило бы у них поучиться и признать свои ошибки», — заключил Владимир Джабаров.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #великобритания #политика #джабаров #скрипаль #дело скрипалей
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