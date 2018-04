Удалить один твит — мало: в Совфеде объяснили Лондону, как загладить вину перед Россией

МИД Великобритании удалил твит, в котором Россию без всяких оснований обвинили в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. На этот факт обратило внимание российское посольство в европейском государстве.

Why would @foreignoffice delete this tweet from 22 March? pic.twitter.com/Nvu1BfJw9J