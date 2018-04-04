Эрдоган заявил о стремлении Турции сохранить территориальную целостность Сирии

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Анкара, 4 апреля. Турция выступает за сохранение территориальной целостности Сирии, заявил в среду президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с лидерами РФ и Ирана. По его словам, страны-гаранты выработали на встрече в Анкаре некоторые шаги по урегулированию сирийского кризиса.

«Турция тщательно выполняет свои обязательства как страна-гарант по сирийскому урегулированию, открыто уже восемь наблюдательных пунктов по контролю над зоной деэскалации в Идлибе», — отметил Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что страна продолжит проводить военную операцию на севере Сирии до тех пор, пока курды (Анкара считает курдские вооруженные формирования террористическими организациями) не покинут Манбидж.

Напомним, что вторая трехсторонняя встреча стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) по Сирии прошла в среду в Анкаре. Ожидается, что следующая встреча состоится в Иране и будет посвящена вопросу проведения конституционной реформы САР, который уже поднимался в конце января в ходе конгресса нацдиалога Сирии в Сочи.

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