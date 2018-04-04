Путин назвал успешным официальный визит в Турцию

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Анкара, 4 апреля. Президент Российской Федерации назвал успешным официальный визит в Турцию. Об этом глава российского государства заявил в среду на пресс-конференции по результатам саммита с участием его турецкого и иранского коллег.

«Как вы знаете, уважаемые дамы и господа, делегация России находится в Турции второй день. В первый день мы провели двусторонние переговоры в рамках официального визита», — отметил российский лидер.

Путин назвал успешным официальный визит в Анкару, а также выразил благодарность турецкой стороне и президенту республики Реджипу Эрдогану за организацию работы в течение этих двух дней.

Также в рамках пресс-конференции Путин рассказал о договоренностях по гуманитарной помощи для Сирийской Арабской Республики с Ираном и Турцией.

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