Сирия: на базу «Хмеймим» доставят к Пасхе несколько тысяч куличей

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Москва, 4 апреля. На авиабазу «Хмеймим» в Сирии для российских военнослужащих отправят несколько тысяч пасхальных куличей. Они будут освящены в московском Новоспасском монастыре, сообщили в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Куличи и иконы для российских военнослужащих после освящения отправят с подмосковного аэродрома Чкаловский. Они будут доставлены на авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Отмечается, что перед Пасхой на базу прибудут представители Минобороны РФ, ветеранской организации «Боевое братство», а также хор «Благозвонница».

Участники хора споют в храме Ильи Пророка и даст концерт для российских и сирийских военных, священников Антиохийской православной церкви. Напомним, что Пасха в этом году отмечается 8 апреля, освящение совершается накануне.

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