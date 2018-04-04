Порошенко подписал указ о новом празднике на Украине

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Киев, 4 апреля. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об учреждении нового праздника — Дня полиции. Данное решение он принял после консультации с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.

«Я посоветовался с министром и сегодня подписал указ о введении нового профессионального праздника – Дня полиции Украины 4 июля», — отметил Порошенко.

Украинский лидер подчеркнул, что речь идет именно об учреждении нового праздника, а не о переносе празднования Дня милиции на июль.

Напомним, что праздник День милиции, который ежегодно отмечался на Украине 20 декабря, Порошенко распорядился отменить еще в 2015 году. Национальная полиция Украины была учреждена 2 июля 2015 года взамен милиции. Закон «О Национальной полиции» и Положение о Национальной полиции, которые были утверждены постановлением правительства, вступили в силу 7 ноября 2015 года.

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