Захарова обратила внимание на скрытую Британией деталь в «деле Скрипаля»

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Москва, 4 апреля. В доме у экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери были домашние животные, которые тоже должны были пострадать в результате применения химического вещества. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что британская сторона утаила данный факт, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Она подчеркнула, что Лондону есть что скрывать.

«Где расшифровка телефонных разговоров? Где записи с камер видеонаблюдения? Где доказательства достоверности цепочки сбора всех улик? Где заключение лаборатории, работавшей с потерпевшими? Я понимаю, что идея пообщаться напрямую с экспертами восторга не вызывает. Почему? Да потому что есть что скрывать. Они не ответили на главный вопрос: в лаборатории Портон-Дауна есть образец того самого семейства газа «Новичок», о котором столько разговоров?» — заявила Захарова.

Британия не предоставила консульский доступ к гражданке РФ Юлии Скрипаль, несмотря на постоянные попытки России добиться этого.

«Кроме того, мы проверяли эту информацию, не видели ее в СМИ, но мы ее проверяли — есть достоверные сведения, что у Скрипалей в доме имелись домашние животные. Казалось бы, какое имеет отношение к делу? Имеет самое прямое отношение. Если речь идет об использовании химических отравляющих веществ, связанных так или иначе с домом Скрипалей. Так вот — где сейчас эти домашние животные? У нас есть понимание, сколько их было. И вопросы: где животные, в каком они состоянии? Почему британская сторона этот факт утаила? Если в доме действительно было применено отравляющее вещество, эти живые организмы тоже должны были пострадать», — сказала представитель МИД РФ.

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия непричастна к ситуации. По данным экспертов, утверждения властей Великобритании о том, что вещество, известное под названием «Новичок», которым предположительно был отравлен Скрипаль, может быть только у России, абсолютно некорректно.

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