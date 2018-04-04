МИД Британии объяснил, почему удалил твит о «Новичке» и России

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Лондон, 4 апреля. МИД Великобритании признал, что удалил твит, утверждающий, что вещество, которым отравили Скрипалей, было произведено в России, передает телеканал Sky News со ссылкой на заявление министерства.

Напомним, что 22 марта в аккаунте МИД Великобритании в Twitter появилось сообщение о том, что ученые в военной лаборатории Портон-Дауна установили принадлежность нервно-паралитического вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По утверждению британских ученых, это вещество называется «Новичок», оно было произведено в России.

В МИД сообщили, что информация была передана в Twitter во время брифинга посла Британии в Москве. Слова посла были неверно переданы, объяснили в ведомстве удаление твита.

Отметим, что Москва отрицает любую причастность к нападению на Скрипалей.

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