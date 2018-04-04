«Это был не «Новичок», а аэрозоль»: химик из России указал на ошибку Лондона в деле Скрипаля

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Москва, 4 апреля. Позиция Британии по делу Скрипаля не основана на фактах, а на тезисах, которые формируются Западом. Такое мнение высказал российский эксперт, доктор химических наук Вадим Мальцев.

Глава британской лаборатории Портон-Даун заявил ранее, что нельзя определить страну происхождения отравляющего вещества в деле Скрипаля. Однако после давления со стороны спецслужб он сделал противоположное заявление, что веществом оказался газ «Новичок», считает Вадим Мальцев. Однако это является не доказательством причастности России к инциденту в Солсбери, а политической провокацией.

«По моему глубокому убеждению, это был никакой не «Новичок», а жидкий аэрозоль, которым опрыскали одежду Скрипаля и его дочери, проникнув в квартиру», — прокомментировал эксперт.

Химик считает, что британские эксперты допустили ошибку. Он отметил, что для определения природы вещества необходимо «экстрагировать его с одежды, собрать с кожи и концентрировать». При этом британская лаборатория не располагала нужным количеством вещества, чтобы сделать выводы.

Однако Лондон вряд ли признает свою ошибку в деле Скрипаля, поскольку инцидент носит политический характер. Глава МИД Британии Борис Джонсон, выступая перед парламентариями своей страны, даже не смотрит им в глаза.

«Его (Бориса Джонсона) лохмы закрывают глаза. Никогда они извиняться не будут. И это становится трендом: все меньше и меньше политические деятели, особенно Запада, опираются на факты, и все больше формулируют тезис, кого нужно затравить», — подчеркнул Мальцев, его слова приводит «Экономика сегодня».

Он считает, что Лондон «постепенно спустит ситуацию на тормозах», а со временем сделает вид, что ничего не было. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не ждет извинений от Лондона по делу Скрипаля. Для России важно, чтобы у чиновников Британии здравый смысл взял верх.

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