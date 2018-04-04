Прорыв-2018: В СК "Олимпийский прошел фестиваль экстремального спорта. ФАН-ТВ

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Прорыв в "Олимпийском". Под рев моторов стартовал крупнейший фестиваль экстремальных видов спорта. Головокружительные полеты, смертельные трюки – вот уже в 11 раз фестиваль удивляет зрителей.

Фестиваль считается самым престижным экстремальным шоу в России. Основными видами дисциплин являются мотофристайл, паркур, маунтинбординг, воркаут, роллерспорт, дрифтинг, велотриал, фристайл на снегоходах.

«В «Олимпийском» 17 тысяч зрителей, 11 трас. Участвуют сильнейшие райдеры мира. Всегда зрелищно выглядят прыжки на мотоциклах, на снегоходах. Это и очень технически сложно исполняется, но и очень зрелищно», — отмечает руководитель Департамента спорта и туризма г. Москвы Николай Гуляев.

Мотоциклисты в защитных костюмах, словно кузнечики, взлетают под купол стадиона на своих мотоциклах. Среди них австралиец Джон Шихан, который покажет максимально возможный для закрытых помещений элемент — двойное сальто. Подобное выполняют только два человека в мире!

За кулисами ожидает свой выход еще одна знаменитость. Легенда кик-скутеринга и цирка NitroCircus Райан Уильямс установил несколько мировых рекордов, выполнив прыжки со сложными элементами на самокате. А пока разминка и несколько прыжков для телекамер.

«Я сделаю сегодня один из самых лучших трюков, которые я когда либо делал в жизни. Я уже 7 лет отрабатываю трюки на BMX и довел их до нужной кондиции», — пообещал Райан Уильямс .

Дым от шин. И запах гари. Это Звезды «Формулы-1» на трюковым мото-дрифт-шоу.

Специальную программу для «Прорыва 2018» подготовили и столичные сотрудники ДПС ГИБДД. Пилотажная группа «Каскад» выполнила трюки на мощных служебных авто, поразив своим мастерством спортивных звезд экстремального шоу.

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