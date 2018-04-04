Эксперт: Фанатов ЦСКА сложно напугать провокациями в Лондоне

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Российским болельщикам, которые отправятся на футбольный матч в Лондон на матч «Арсенал» — ЦСКА, следует быть крайне осторожными, но серьезные инциденты вряд ли возможны. Об этом Федеральному агентству новостей заявил известный спортивный журналист и болельщик, свой человек в фанатской среде, Андрей Малосолов.

5 апреля в столице Великобритании состоится игра 1/4 финала Лиги Европы между местным «Арсеналом» и московским ЦСКА. Как рассказал ФАН руководитель отдела по работе с болельщиками российского клуба Иван Уланов, на трибунах знаменитого стадиона «Эмирейтс» ожидается до трех сотен наших фанатов. Андрей Малосолов же уверен, что их будет больше — до 500.

«Потому что приедут не только наши, из России, но и те, кто живет в Великобритании и других странах Европы, — пояснил он. — Поездка в Англию — не самое дешевое занятие, дорого стоят и виза, и перелет, да и вообще, страна не самая дешевая. Поэтому туда отправится умеренное количество человек. И не думаю, что кто-то из них будет специально искать там приключения на свою голову».

Посольство России в Лондоне опубликовало на официальном сайте специальное предупреждение для российских болельщиков.

«В условиях проводимой в Великобритании антироссийской кампании, ведущей к росту русофобских настроений, призываем при посещении Соединённого Королевства проявлять повышенную осторожность, быть осмотрительными, строго соблюдать законы страны пребывания и правила поведения в общественных местах, в том числе на стадионе», — сказано в сообщении.

В частности, даются конкретные рекомендации, как вести себя во время прохождения паспортного контроля в аэропорту. Дипломаты советуют фанатам «давать четкие ответы по существу». И ни в коем случае не шутить.

Во время пребывания уже в самом мегаполисе гостей из России во избежание провокаций против них призвали «избегать конфликтных ситуаций с властями и местными жителями, вести себя с присущим нам достоинством». На стадионе и в других общественных местах рекомендуется принимать меры предосторожности и следить за личными вещами, деньгами и обязательно воздержаться от употребления алкогольных напитков.

По словам Уланова, все болельщики и без этого примерно представляют себе политическую ситуацию и то, что могут быть проблемы.

«А может, их (проблем) и не будет, — добавил он. — Мы со своими болельщиками работаем постоянно. Но какие-то подробности я не хотел бы сейчас говорить».

Малосолов, в свою очередь, высказал мнение, что фанатов ЦСКА, в принципе, не напугаешь какими-либо провокациями. К тому же их английские «собратья» достаточно агрессивно ведут себя, как правило, на выездных матчах. Дома же «бузить» им просто нет смысла.

«Английские фанаты находятся под серьезным колпаком различных спецслужб, и известно, что свое правительство они во многом просто ненавидят, — утверждает Андрей. — Так что сама фанатская среда всей этой истерии мало поддается. Там достаточно разумные люди. Безусловно, какое-то влияние всем известного конфликта будет. Но придавать этому какой-то бесконтрольный и слишком большой оттенок я бы не стал».

Кроме того, по словам собеседника агентства, исторически так сложилось, что связи между английскими и российскими фанатами — не конфликтные. В этой связи он, кстати, вспомнил предыдущий матч в еврокубках между «Арсеналом» и ЦСКА. Он состоялся 12 лет назад и тоже проходил на фоне «полониевого» обострения отношений между Россией и Великобританией в связи с отравлением в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александр Литвиненко. В причастности к этому подозревали, в том числе, и болельщиков ЦСКА, которые якобы могли привезти с собой злополучный полоний. Но потом эта версия сошла на нет.

«Вот примечательный факт — после того скандала фанаты ЦСКА в шутку заказали футболки с надписью «Полониевый тур», в качестве ответа на эти нелепые обвинения, — говорит Малосолов. — Мы потом ездили в Англию на матчи с «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», и британцы желали получить их в качестве обмена. Они относились к этому факту с юмором, без всякой агрессии. Ребята же тоже много чего понимают».

В общем, провокации, признается Малосолов, могут быть. И могут быть абсолютно в любом городе — не только в Лондоне. При этом он вновь подчеркнул, что каких-либо серьезных столкновений между англичанами и нашими фанатами, в данном случае, ЦСКА, на территории Великобритании не было уже давно.

Напомним, ранее эксперты британской военной лаборатории Портон-Даун не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Версия премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй о «русском следе» нервно-паралитического газа «Новичок» оказалась несостоятельной. Впрочем, приносить России уместные в данном случае извинения Лондон не спешит.

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