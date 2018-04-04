«Провалившиеся» на рынке смартфоны Lenovo уходят из России

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Москва, 4 апреля. Компания Lenovo объявила о закрытии мобильного подразделения, отвечающего за маркетинг и продажи смартфонов в Восточной Европе, России и странах СНГ. Данные меры связаны с резким падением продаж смартфонов Lenovo на российском рынке.

При этом руководитель подразделения Алексей Клочков покинет компанию, передают «Ведомости». Как отмечают эксперты, причиной, по которой подразделение не справилось со своими функциями, могла стать неудачная реорганизация бизнеса на локальных рынках.

Кроме того, компания связывала большие ожидания с реализацией на российском рынке смартфонов бренда Motorola. Однако подразделение оправдать данные ожидания не смогло.

Отмечается, что смартфоны Lenovo еще в начале прошлого года были четвертыми по популярности среди российских покупателей, уступая Apple, Samsung и Huawei. Однако к 2018 году ситуация значительно ухудшилась.

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