«Пусть только попробует»: в Совфеде отреагировали на угрозы Киева задерживать суда РФ

В закладки

Москва, 4 апреля. Россия не допустит повторения ситуации с задержанием судна «Норд», так что Киеву стоит закончить свои провокации. Таким мнением поделился член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, Украине не стоит рассчитывать, что Россия не извлекала урока из инцидента с задержанием судна под флагом РФ в Азовском море.

«Если Украина полагает, что Россия не сделала никаких выводов после незаконного задержания судна «Норд», то глубоко ошибается. Ничего подобного мы больше не допустим. Не исключаю, что наши суда будут ходить с соответствующим сопровождением. И тогда Украина пусть только попробует продолжить свои провокации. Отношение к ним будет такое же как к пиратским захватам. Мало не покажется», — отметил Клинцевич, реагируя на угрозы Киева.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что будут задерживать все корабли, входящие и выходящие из портов Крыма без согласования с Киевом.

В конце марта в Азовском море украинскими пограничниками был задержан траулер «Норд» под флагом РФ. Взяв судно на абордаж, пограничники задержали членов экипажа траулера. Капитана судна Владимира Горбенко 4 апреля доставили в суд Херсона.

Власти Крыма назвали арест российского судна «пиратским актом», региональное ФСБ ранее возбудило дело по факту угона судна.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.