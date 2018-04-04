Сирия: в Генштабе РФ предупредили об ответе в случае угрозы жизни российских военных
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Москва, 4 апреля. Замглавы Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов прокомментировал вопрос об ответных мерах в случае угрозы жизни российских военных в Сирии.
В Генштабе предупредили об ответных мерах, которые будут применены РФ в случае возникновения угрозы жизни российских военных в САР.
«Мы убеждены, что все международные и региональные игроки должны действовать в строгом соответствии с международным правом», — сказал Герасимов, его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Ранее в МИД РФ заявили, что переговоры по выводу боевиков из Думы продолжаются. Жители населенного пункта в Восточной Гуте устали от произвола боевиков и хотят вернуться к нормальной жизни.
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