ЕС отказался поддержать заявление ОЗХО по итогам заседания по делу Скрипаля

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Москва, 4 апреля. Евросоюз отказался поддержать проект заявления по итогам специального заседания Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в связи с ситуацией вокруг экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Евросоюз не принимает предложенный проект решения», — говорится в заявлении ЕС.

Свои действия Евросоюз аргументировал тем, что российская сторона якобы не предоставила ответы и «не показала позитивной реакции» на предложение Лондона предоставить «релевантную информацию». В ЕС выразили доверие Британии в расследовании дела Скрипаля.

4 апреля в Гааге проходит специальное заседание ОЗХО по ситуации вокруг отравления Скрипаля, инициатором которого выступила Москва. Заявление РФ в ОЗХО поддержали 14 стран.

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