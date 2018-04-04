ЕС отказался поддержать заявление ОЗХО по итогам заседания по делу Скрипаля
Москва, 4 апреля. Евросоюз отказался поддержать проект заявления по итогам специального заседания Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в связи с ситуацией вокруг экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
«Евросоюз не принимает предложенный проект решения», — говорится в заявлении ЕС.
Свои действия Евросоюз аргументировал тем, что российская сторона якобы не предоставила ответы и «не показала позитивной реакции» на предложение Лондона предоставить «релевантную информацию». В ЕС выразили доверие Британии в расследовании дела Скрипаля.
4 апреля в Гааге проходит специальное заседание ОЗХО по ситуации вокруг отравления Скрипаля, инициатором которого выступила Москва. Заявление РФ в ОЗХО поддержали 14 стран.