Захарова раскритиковала расследование инцидента с химоружием в Хан-Шейхуне

В закладки

Москва, 4 апреля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала международные организации, которые спустя год так и не отправили экспертов на базу «Шайрат» в Хай-Шейхуне, чтобы расследовать инцидент с химическим оружием.

«Международные эксперты так и не приехали на место инцидента, они сослались на отсутствие безопасности, не появились они и на разбомбленном аэродроме «Шайрат». Я хотела бы подчеркнуть, что там была гарантирована полная безопасность. И логично было бы искать следы отравляющих веществ, но эксперты знали, что не найдут факты подтверждения использования химического оружия сирийскими летчиками. Это была классическая провокация», — подчеркнула Захарова на традиционном брифинге.

Напомним, 7 апреля 2017 года США нанесли массированный удар по «Шайрату» в Хай-Шенхуне к югу от Хомса. Предлогом послужили новости в западных СМИ о том, что базирующиеся там самолеты якобы совершили химическую атаку. Администрация США, не дожидаясь расследования, фактов и доказательств, решила предпринять силовую акцию.

Накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис признал, что у Вашингтона отсутствуют доказательства применения Сирией химического оружия.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.