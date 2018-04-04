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#Соцсети
«А вечером концерт Газманова на Майдане»: украинскому чиновнику ответили на обещание «повоевать с Россией»
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    «А вечером концерт Газманова на Майдане»: украинскому чиновнику ответили на обещание «повоевать с Россией»

    16:18  4 Апреля 2018
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    «А вечером концерт Газманова на Майдане»: украинскому чиновнику ответили на обещание «повоевать с Россией»

    Киев, 4 апреля. Когда закончится противостояние Украины и Донецкой и Луганской народных республик, ВСУ переключатся на Россию, ведь конфликт Киева и Москвы продолжается уже 300 лет. 

    Таким мнением поделился заместитель министра Украины по делам так называемых оккупированных территорий Юрий Грымчак.

    «Это (противостояние России и Украины  — прим. ФАН) не закончится даже после освобождения Донбасса, я думаю, это будет в более-менее ближайшее время, условно говоря. Но все равно, война будет продолжаться. Она идет 300 лет», – сказал Грымчак в эфире «Телеканала 112».

    По его словам, «российские агенты» якобы находятся по всей Украине, чтобы «расшатывать ситуацию». 

    «Попытки расшатать ситуацию под тем или иным соусом будут обязательно по всей территории Украины, независимо от того, будет это Львовская область или, условно говоря, Сумская…» — заявил Грымчак, обещая повоевать с Россией после Донбасса. 

    Высказывания политика вызвали ожидаемую реакцию интернет-пользователей. Грымчаку объяснили, что никаких шансов у ВСУ против ВС РФ нет. В Сети ответили чиновнику с юмором, в очередной раз удивившись фантазии украинцев.  

    «Война будет до завтрака , в обед наш парад на Крещатике , а вечером концерт Газманова на Майдане, который мы предварительно шампунем отмоем…» — написал, комментируя заявление Грымчака, пользователь с ником Шура Балаганов.

    «Чем их там кормят, что они все с ума посходили? Ну должно же быть какое-то чувство самосохранения…» — написал Smiling Bear.

    «Ну комики…» — лаконично высказался еще один пользователь.

    Отметим, когда-то Юрий Грымчак состоял в депутатской фракции «Союз», боровшейся за сохранение СССР, он также был членом «Интердвижения Донбасса» и выступал против независимости Украины.

    В последнее время, впрочем, его политические взгляды сильно изменились. В конце прошлого года, например, Грымчак выдал весьма неочевидное заявление, рассказав, что, оказывается, Украине выгоднее вести войну с Россией неофициально, ведь именно так проходят все конфликты XXI века.        

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    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #всу #донбасс #украина #конфликт #грымчак
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