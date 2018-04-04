РФ призывает активнее помогать возвращению населения Сирии к мирной жизни
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Москва, 4 апреля. Надежда на мирную жизнь через политическое регулирование возвращается к населению Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
«РФ предлагает прилагать активные усилия по работе в этом направлении во взаимодействии с Ираном и Турцией», — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что это является важнейшей темой во втором трехстороннем саммите этих государств.
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