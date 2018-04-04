Ушаков рассказал, как прошли переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии

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Анкара, 4 апреля. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, как прошли переговоры лидеров РФ, Турции и Ирана по Сирии в Анкаре.

Ушаков ответил на вопросы журналистов о том, как прошли переговоры лидеров трех стран в Анкаре.

«(Переговоры. — Прим. ФАН) очень хорошо прошли, в конструктивной атмосфере, — рассказал помощник российского президента, — решили продолжать работу в таком формате, в формате тройки».

Ушаков также отметил, что Владимир Путин, Тайип Эроган и Хасан Роухани по итогам встречи сделали «очень насыщенное совместное заявление».

Ранее стало известно, на что обратили внимание лидеры трех стран в совместном заявлении по ситуации в Сирии.

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