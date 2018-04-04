«Жители Думы устали от произвола»: в МИД РФ рассказали о переговорах по выводу боевиков из Восточной Гуты
Москва, 4 апреля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что радикалы пытаются помешать переговорному процессу. Таким образом она прокомментировала вопрос о выходе боевиков из Думы в Восточной Гуте.
«Радикалы среди боевиков пытаются помешать переговорному решению, распространяют слухи о неотвратимой резне, насилии, которые ожидают остающихся. Но этой дезинформации мало кто верит», — сказала Мария Захарова, ее слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Представитель МИД РФ заявила, что население Думы «устало от произвола боевиков и ожидает возвращения законной власти», которая способна обеспечить безопасность и дать людям возможность жить мирной жизнью.
Боевики в Восточной Гуте оказались в безвыходной ситуации, им приходится добровольно складывать оружие. Решивших вернуться к мирной жизни вывозят через гуманитарный коридор в Идлиб. Это связано с принципиальной позицией президента САР Башара Асада, не желающего проливать кровь сирийцев. Власти Дамаска ориентированы на политическое урегулирование ситуации в стране.