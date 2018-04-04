СК РФ установил очаг возгорания в ТЦ «Персей»

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Москва, 4 апреля. Очаг возгорания в ТЦ «Персей» уже установлен. Огонь вспыхнул на складе ткацкой фабрики, сообщили в СК РФ.

По информации источника Федерального агентства новостей, пожар произошел на территории «Московской шелкопрядильной фабрики». В данный момент к руководству организации пришли сотрудники СК РФ. Они проводят выемку документов.

Отметим, что сама фабрика находится отдельно, а склады — на двух верхних этажах ТЦ.

Ранее сообщалось, что в среду в Москве загорелся ТЦ «Персей для детей», расположенный на Малой Семеновской улице. По официальной информации МЧС РФ, при пожаре погиб один из сотрудников торгового центра.

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