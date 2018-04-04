Шойгу: Ситуация в Афганистане только ухудшилась за 15 лет присутствия США

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Москва, 4 апреля. США так и не смогли навести порядок в Афганистане, где американский военный контингент находится уже 15 лет, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, за все это время ситуация в стране только ухудшалась.

«Продолжает ухудшаться ситуация в Афганистане. Более чем пятнадцатилетнее присутствие в этой стране контингента США и НАТО так и не привело к нормализации обстановки», — отметил глава Минобороны.

Теперь Вашингтон пытается закрепиться в Центральной Азии и распространить свое влияние на соседние страны. Все это, подчеркивает Шойгу, не отвечает интересам региональных стран и служит фактором глобальной дестабилизации.

Министр обороны РФ полагает, что в сложившихся условиях Афганистан может стать новым прибежищем для боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка) и других радикальных исламистов.

Ранее сообщалось, что объединенное командование США по созданию системы безопасности в Афганистане не смогло объяснить, на что ушли 3,1 млрд долларов, потраченные в 2014-2017 годах.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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