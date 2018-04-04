Сирия: в МИД РФ рассказали о числе покинувших Думу «непримиримых» боевиков

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Москва, 4 апреля. В последние дни при содействии российских военных достигнуты договоренности по выходу боевиков из сирийской Думы. Об этом в среду в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова.

«В минувшее воскресенье Думу покинуло 1100 боевиков (группировка «Файлак ар-Рахман» — Прим.ред.) и членов семей. Они были направлены в Идлиб. По имеющимся данным, в Идлиб отправилась группа «непримиримых», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Ранее Генштаб ВС РФ сообщил, когда завершится гуманитарная операция в Восточной Гуте.

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