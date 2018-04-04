В следующий раз будут трупы: Аваков предостерег Саакашвили от нового прорыва на Украину

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Киев, 4 апреля. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что при прорыве через границу страны бывшего главы Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили отдал приказ не открывать огонь, чтобы не допустить кровопролития, но предупредил одиозного политика, что в следующий раз «будут трупы».

Напомним, ранее грузинский политик сообщил, что собирается вернуться на Украину.

«Думаю, к сожалению, в следующий раз, при подобной попытке трупы будут и на Украине… Но в той ситуации я принял такое решение — не допустить крови», — передают украинские СМИ слова Авакова.

Украинский министр отметил, что «Саакашвили — это человек, который готов ради собственной красивой политической позы использовать все, что угодно», добавив, что такие чиновники и политики ему «противны».

Напомним, украинские власти в феврале 2018 года выслали лишенного украинского гражданства Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью нелегально попал на Украину, прорвавшись через пограничный пункт. Сотрудники пограничной службы Польши подтвердили его прибытие в Варшаву. Позже Саакашвили приехал в Голландию, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Европейском союзе. Киев запретил экс-главе Грузии въезд на Украину до 2021 года.

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