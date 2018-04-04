«Бросается в глаза»: власти предупредили крымчан об учащении провокаций

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Симферополь, 4 апреля. Случаи провокаций со стороны Украины в отношении Крыма в последнее время участились, заявил в среду глава крымского парламента Владимир Константинов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, призвав жителей республики быть более бдительными.

«Провокации против крымчан участились — бросается в глаза», — отметил Константинов.

В подтверждение своих слов глава крымского парламента напомнил о задержании СБУ депутата горсовета Евпатории Сергея Осьминина, которого Киев обвиняет в якобы «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» из-за участия в организации референдума о воссоединении Крыма с Россией.

Также Константинов отметил, что в конце марта украинские пограничники взяли на абордаж крымское судно «Норд» и в настоящее время удерживают членов экипажа, заставляя их признать себя гражданами Украины.

«Этими действиями грубо нарушена международная Конвенция об открытом море 1958 года и Конвенция ООН по морскому праву 1982 года», — заметил политик, предположив, что «украинским пиратам закон не писан».

Константинов напомнил, что в референдуме о воссоединении Крыма с Россией участвовали все жители полуострова, и решение получить российские паспорта они приняли добровольно. Таким образом, резюмировал политик, для Киева все жители Крыма являются «преступниками», о чем представители Киева сами неоднократно заявляли.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам народного референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за возвращение республики в РФ.

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