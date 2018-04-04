«Сирены не было, охранник бегал в панике»: очевидцы рассказали о пожаре в ТЦ «Персей»

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Москва, 4 апреля. Посетители московского ТЦ «Персей», где днем произошел пожар, рассказали об инциденте. По словам одного из очевидцев, «сирены никакой не было».

Днем 4 апреля в здании торгового центра «Персей» произошел пожар. Очевидцы говорят, что минуты через три после того как всех эвакуировали, к комплексу подъехал первый пожарный расчет, за ней приехали медики скорой.

«Мы были с семьей, покупали ребенку одежду. Стал бегать охранник и кричать, что всем надо выходить на улицу. Начали все выходить, одевать детей. Сирены никакой не было, бегал только охранник в панике», — сказал местный житель, его слова передает «360».

По словам мужчины, людей в торговом центре было немного. Владелица одного из магазинов в «Персее» сообщила, что узнала о пожаре по дороге на работу. Ее сотрудница пояснила, что охранники заставляли посетителей поскорей покинуть комплекс. Как сообщала ранее «Свободная пресса», по факту пожара было возбуждено уголовное дело, следственная группа находится на месте ЧП.

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