Samsung готовит к выпуску Galaxy S9 Mini

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Москва, 4 апреля. Разработчики Samsung, скорее всего, завершили работу над новейшим смартфоном Galaxy S9 Mini. О том, что корпорация готовится представить девайс, свидетельствуют данные базы Geekbench, где появился новый аппарат SM-G8750.

Многие эксперты сходятся во мнении, что это и есть Galaxy S9 Mini.

Отметим, предполагается, что «младший брат» Galaxy S9 будет работать на версии Oreo ОС Android. Он будет оснащен восьмиядерным процессором, а также 4 гигабайтами оперативной памяти. Диагональ дисплея, как сообщалось ранее, вероятнее всего, будет составлять от 5 до 5,5 дюймов.

Напомним, в марте, как писал Ridus, цены на Galaxy S9 в России резко снизились.

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